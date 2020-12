Ein Krankenhaus ist gleichzeitig immer eine große Behörde – mit jeder Menge Verwaltungskram, der geregelt werden muss. Im Herz-Jesu-Krankenhaus kümmert sich darum Markus Becker. Seit dem Frühjahr hat sich seine Arbeit stark gewandelt.

Der Klinikalltag für Markus Becker in Zeiten der Pandemie – er findet für den Leiter des Medizincontrollings am Herz-Jesu-Krankenhaus am Morgen des Telefonats mit unserer Zeitung vom heimischen Schreibtisch aus statt. Eine laufende Nase seit dem Vorabend – das bedeutet als Klinikmitarbeiter besondere Vorsicht und Home-Office.

Doch auch sonst hat die Pandemie „verwaltungstechnisch alles auf den Kopf gestellt“, wie Becker sagt. Vor allem im Frühjahr, als die Krankenhäuser Betten für mögliche Corona-Infizierten frei halten mussten und dafür Ausgleichszahlungen beantragen konnten.