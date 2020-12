Münster -

Von Helmut P. Etzkorn

Corona-Impfstart in Münster: 138 Bewohnerinnen und Bewohner von Johanniter-Stift und Handorfer Hof sowie 42 Pflegekräfte dieser Pflegeeinrichtungen haben am Sonntag ihre erste Impfung zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung erhalten. Nahezu zeitgleich um 14 Uhr wurden an der Weißenburgstraße und an der Handorfer Straße die ersten Injektionen verabreicht.