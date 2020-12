Am 5. Oktober 1885 dirigierte Münsters Musikdirektor Julius Otto Grimm ein Wohltätigkeits-Konzert. Als krönenden Abschluss gab es kein Orchesterstück, sondern drei unbegleitete Männerchöre. In jenen Jahren erlebten die zahlreichen Männerchöre nicht nur in Münster ihre Blütezeit.