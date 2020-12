Dem Polizeibericht zufolge hat der 40-jährige Mann am Montagmittag an der Studtstraße im Kreuzviertel aus einem unverschlossenen Auto zwei Smartphones und eine Geldbörse gestohlen. Aufgrund der guten Zeugenbeschreibung des mutmaßlichen Täters und der Ortungsfunktion handys kamen ihm die Beamten auf die Spur, heißt es in dem Bericht.

Als dieser die Polizisten gesehen habe, habe er die Handys auf den Boden geschmissen. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher. Den 40-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls, heißt es weiter.