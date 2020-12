Die Tochter übernimmt

Am 1. Januar wird Julia Falk die Friedhofsgärtnerei der Pfarrgemeinde St. Mauritz übernehmen. Von ihrem Vater Hans-Wilhelm Bußmann, der 40 Jahre lang für die Begräbnisstätte gearbeitet hat und die Gärtnerei 28 Jahre lang leitete. Bußmann ist im August 70 Jahre alt geworden. Nun wartet der Ruhestand. Weitestgehend.

„Mitte Dezember wurden alle Kunden angeschrieben, dass ich aufhöre und meine Tochter übernehmen wird“, sagt Bußmann, den viele der Besucher über die Jahre kennen. Kunden – das sind zumeist Angehörige der Bestatteten, die Grabpflege und andere Instandhaltungen in Auftrag geben.

Im Familienbetrieb ausgebildet

Julia Falk (geb. Bußmann) ist gerade 37 Jahre alt geworden. Das Team aus sechs Mitarbeitern, dessen Leitung sie mit übernimmt, ist im Schnitt sogar jünger als sie. Falk wurde im Familienbetrieb als Friedhofsgärtnerin ausgebildet. „Eigentlich möchten wir kein Ausbildungsbetrieb sein. In diesem Fall wollten wir es schon“, sagt der Vater. Schließlich arbeiten zwei, zuweilen drei Meister im Betrieb.

Eigentlich kommt Falk aus einer anderen Sparte: Sie hat in einem großen Hotel in Münster Hotelfachfrau gelernt, sich dann im Tourismusgewerbe weitergebildet und nebenbei Spanisch gelernt, um anschließend dreieinhalb Jahre lang auf den Kanaren, in Andalusien und in Portugal für einen Urlaubsveranstalter zu arbeiten. Sie absolvierte ein Fernstudium zur Gastronomiebetriebswirtin und kehrte als Restaurantleiterin nach Münster zurück. „Wegen vieler Spätschichten und bei Gesellschaftsfeiern auch Nachtdiensten bis in den Morgen wollte ich eine Neuorientierung“, sagt sie.

1904 vom Großvater gegründet

Falk hat früher schon im Familienbetrieb mitgearbeitet – „im Geschäft verkauft, Setzlinge eingearbeitet, mit auf den Friedhof gegangen“, erzählt sie. Bis 2008 war ihr Vater, ein ausgebildeter Zierpflanzengärtner, Inhaber einer Gärtnerei mit Blumengeschäft am Wismarweg, gegründet schon 1904 vom Großvater Wilhelm Bußmann. Zudem arbeitete ihr Vater für den Friedhof und übernahm 1992 Pflege und Bestattung als Ganzes. „Julia war bei beidem schon immer mit dabei, und deshalb passt es“, erklärt Hans-Wilhelm Bußmann.

Der Kirchenvorstand bestätigte den Leitungswechsel Mitte Dezember offiziell. Georg Alt­rogge vom Vorstand sagt: „Frau Falk hat bei ihrem Vater schon viel mitgearbeitet. Sie hat, auch durch ihre Ausbildung zur Friedhofsgärtnerin Wissen und die Kenntnisse für die Aufgabe erworben. Herr Bußmann wird ihr in der ersten Zeit noch zur Seite stehen.“

150 Jahre alter Baumbestand

Zum einen ist es die Pflege der Gesamtanlage des in Münster nach Lauheide und Zentralfriedhof wahrscheinlich drittgrößten Friedhofs mit rund 6000 Grabstellen und teils 150 Jahre altem Baumbestand. Zum anderen die Pflege der Gräber und die Begräbnisse, einschließlich der Vorbereitung der Trauerfeiern in der Halle und am Grab.

Julia Falk ist verheiratet und Mutter ihrer jetzt gut ein Jahr alten Tochter Lilli. Sie kennt Geburt und Tod – ein Widerspruch? „Nein. Der Tod gehört zum Leben dazu“, sagt Julia Falk. „Trotzdem gibt es auch tragische Fälle und Umstände, die zu Bestattungen gehören, die man dann doch besser hier lässt und nicht mit nach Hause nimmt.“