Zu warm, zu trocken: So lässt sich das Wetter-Jahr 2020 knapp zusammenfassen. In zehn Monaten lag die Temperatur zum Teil deutlich über dem langjährigen Mittel. Zudem wurde in lediglich drei Monaten das langjährige Niederschlagsmittel überschritten, in allen anderen Monaten fiel deutlich weniger Regen als üblich.