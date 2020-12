Die Zahl der Corona-Patienten, die in Münsters Krankenhäusern stationär behandelt werden, hat nach Angaben des städtischen Krisenstabs einen Rekordwert erreicht: 102 Frauen und Männer, die an Covid-19 erkrankt sind, haben sich demnach am Dienstag zur medizinischen Versorgung in den Kliniken befunden. Zu Wochenanfang waren es laut Stadt noch 85. Zum Vergleich: Vor vier Wochen wurden gerade mal 33 Corona-Patienten in den Kliniken versorgt.