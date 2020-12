Böllerverbotszonen sollen Menschenansammlungen in der Silvesternacht verhindern und so der Weiterverbreitung des Corona-Virus Grenzen setzen. So lässt sich die Begründung der Allgemeinverfügung zusammenfassen, mit der die städtische Ordnungsbehörde das Feuerwerk in der Silvesternacht beschränkt.