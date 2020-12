Der NRW-Landtag zeigt bis zum 21. Januar die Ausstellung „NRW-Pressefoto 2020“. Unter den 35 ausgestellten Bildern ist auch ein Foto, das in Münster entstanden ist. Guido Kirchner fotografierte im Verfassungsgerichtshof NRW das Urteil im Untersuchungsausschuss Hackerangriff. Erstmals in der Geschichte tagte das Gericht in der Lobby des Oberverwaltungsgerichts.

Zum dritten Mal in Folge hatte der Landtag das „NRW-Pressefoto des Jahres “ ausgeschrieben: 107 Fotografinnen und Fotografen reichten 446 Bilder ein. Davon bewarben sich zehn Journalisten mit 49 Fotos um den Nachwuchspreis (bis 30 Jahre). Mit Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West wurden in diesem Jahr insgesamt Preisgelder in Höhe von 22.000 Euro vergeben. Alle Fotos sind zwischen November 2019 und Oktober 2020 entstanden.

Pandemie prägt den Wettbewerb

Die Ausstellung im Landtag gibt einen eindrucksvollen Rückblick auf die Bilder des Jahres, die geprägt sind von der Corona-Pandemie: Zu sehen sind Autokinos, leere Straßen und Fußballstadien, Corona-Teststationen, Hauskonzerte – aber auch andere Themen des Jahres wie das Waldsterben, Black-Lives-Matter-Demonstrationen oder die Schließung von Karstadt-Kaufhof-Filialen.

Der Präsident des Landtags, André Kuper, sagt: „Jedes Bild sagt mehr als tausend Worte. Dass die Pandemie diesen Wettbewerb prägen würde, war zu erwarten. Gleichwohl überrascht es wie vielfältig, kreativ und auch bewegend die Fotografinnen und Fotografen das Thema begleitet haben.“