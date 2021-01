„Zwei Stunden habe ich heute sicherlich mit Corona oder wegen Corona verbracht.“ Vieles dauert jetzt länger in der Klinik, viel Administration muss geregelt werden. Dr. Marie Kleine-König ist Assistenzärztin in der Orthopädie und Unfallchirurgie am Clemenshospital. Sie ist sowohl in der Sprechstunde als auch in der Notfallambulanz tätig.