Der historische Flechtheimspeicher erhält zusätzlichen Büroraum. Dieser wird laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke durch den Umbau von bisher als Archiv genutzten Flächen geschaffen. Im Januar beginnen die Arbeiten an der Gebäudefassade. Unter anderem werde die Fassade um zusätzliche Fenster ergänzt und Zwischenwände im Inneren des ehemaligen Kornspeichers werden entfernt. „Die Umbaupläne greifen das Aussehen des denkmalgeschützten Speichers auf, so dass der hafentypische Eindruck des Backsteingebäudes bestehen bleibt“, heißt es in der Mitteilung. Der gesamte Umbau werde gut ein Jahr dauern.

In die neuen Büros wird die Firma „items GmbH“ einziehen, ein IT-Dienstleister mit Standorten in Münster, Lübeck, Kassel, Solingen und Hagen, an dem die Stadtwerke Münster beteiligt sind. „items“ ist bereits Mieter im Flechtheimspeicher und vergrößert sich nun. „Es entstehen Raumstrukturen, die der 'items' moderne Formen der Zusammenarbeit im Zeitalter der Digitalisierung ermöglichen“, freut sich Ludger Hemker, Geschäftsführer der „items GmbH“, über die sich bietenden Möglichkeiten in den neuen Räumlichkeiten.

Hohe Nachfrage nach Büros am Hafen

„Die Nachfrage nach Büros im Hafengebiet ist nach wie vor hoch. Wir freuen uns, dass 'items' als wachsendes Unternehmen im Bereich der Digitalisierung ihren Standort in Münster durch den Umbau des Flechtheimspeichers weiter stärken kann“, erklärt Sebastian Jurczyk, Vorsitzender der Stadtwerke-Geschäftsführung. Umgesetzt werde der Ausbau von den münsterschen Architekten Pfeiffer Ellermann Preckel, die ab 2013 bereits den Umbau des Gebäudes durchgeführt haben.

Der Flechtheimspeicher wurde um 1900 parallel zum Hafenbecken gebaut, 1930 hat die Firma Rhenus einen weiteren Speicher angebaut. Heute ist der ganze Komplex als Flechtheimspeicher bekannt. Die Stadtwerke investieren rund 3,5 Millionen Euro in den jetzigen Ausbau, die Bürofläche steigt dadurch von rund 5.000 m2 auf 7.000 m².