Vier weitere Menschen nach Corona-Infektion gestorben

In Münster hat es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Diese wurden laut einer Pressemitteilung der Stadt in Münsters Krankenhäusern und Seniorenheimen registriert. Drei Frauen je im Alter von 96, 92 und 50 Jahren sowie ein 84-jähriger Mann sind gestorben. Damit hat sich die Zahl der Menschen, die in Münster seit Ende März 2020 mit oder an Covid-19 gestorben sind, auf 54 erhöht.

Aktuell gelten in Münster 638 Menschen als infiziert. Am Montag waren es noch 670. Im Vergleich zum Vortag hat es 26 bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 4497 gestiegen. Davon gelten nun 3805 als genesen - 54 mehr als noch am Montag. 770 Personen in Münster befinden sich derzeit als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.

18 Covid-Patienten auf Intensivstationen

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 106 Covid-19-Patienten behandelt, 18 davon auf Intensivstationen. Zwölf Menschen müssen nach Angaben der Stadt beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Sie liegt nun bei 91,3 (-5,4). Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner es in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat.