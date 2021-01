Nein, sagt der münsterische Immobilienmakler Hendrik Grau, Wilsberg-Hauptdarsteller Leonard Lansink habe er nicht gefragt, ob er die Dachwohnung über dem bundesweit bekannten Antiquariat erwerben will – „der hat ja schon eine schöne Wohnung in Berlin“. Und kommt ja zudem nur für Dreharbeiten in die Domstadt.

Die 109 Quadratmeter große Wohnung im Wilsberghaus, das sich im Besitz von Grau befindet, ist also noch zu haben – vorausgesetzt, man kann sie sich leisten.