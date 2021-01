Ein Kabarettist ist auch nur ein Mensch. Und in genau dieser Rolle saß Humorist Sebastian Pufpaff kürzlich in einer Talkshow und plauderte – über Corona, den Zustand der Kultur und seine Erfahrungen als Vollzeitpapa zu Hause mit einer Tochter, die im Lockdown daheim für die Grundschule lernen sollte. „Wir haben sie morgens erst einmal rausgeschickt und sie ist mit dem Tornister auf dem Rücken eine Runde ums Haus gelaufen“, verriet er. „Keine schlechte Idee“, kommentiert Kathi Kösters den Start des Kabarettistenkindes in den Tag. So fange es den Tag wie gewohnt an – und Struktur sei ein zentrales Mittel, um ein Lernen auf Distanz zu ermöglichen.

Kathi Kösters leitet die Gesamtschule Münster-Mitte, deren Schulkonzept digitales Lernen mit Wochenplänen und über eine Online-Lernplattform bereits seit Jahren vorsieht. Technisch, so sagt sie, lief es daher gut: Schüler und Lehrer sind während des Schultags erreichbar. „Wir haben ein pädagogisches Konzept, das auf Selbststeuerung beruht.“ Kösters und ihre Kollegen verfügen damit über einen Erfahrungsschatz, der ihnen geholfen hat, ohne große Reibungen durch die Phasen des Distanzlernens zu kommen.

Strukturen und feste Zeiten