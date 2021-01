Auf dem Lütkenbecker Weg sowie auf dem Lindberghweg sieht es derzeit aus wie auf einer viel befahrenen Straße zu Wahlkampfzeiten: An jedem Straßenschild und an jedem Laternenmast hängt ein Plakat. In diesem Fall aber nicht von den Parteien, sondern von der Stadt Münster.

Und die Botschaft ist auch kein Polit-Slogan, sondern die schlichte Forderung: „Bitte fahr 30! Danke“. Vor Weihnachten hatte die Stadtverwaltung diese Maßnahme angekündigt, weil es viele Beschwerden über Autos gebe, die zu schnell unterwegs sind. Die Straßenachse ist auch keine normale Straße, sondern eine Fahrradstraße. Da der Ausbaustand aber sehr gut ist und der parallel verlaufene Albersloher Weg sehr stauträchtig, wird die Fahrradstraße als Schleichweg für Autofahrer immer beliebter.