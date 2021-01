Mit gleich zwei angemeldeten Versammlungen haben am Samstagnachmittag am Aasee Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen gegen die aktuellen Regelungen demonstriert. Dabei seien keine Verstöße innerhalb der Versammlung gegen geltende Auflagen festgestellt worden, hieß es am Sonntag auf Nachfrage aus der Leitstelle der Polizei.

Spaziergänger hatten sich indes gegenüber unserer Redaktion darüber beklagt, dass es auf dem Weg in Höhe der Kugeln wegen eines aufgestellten Pavillons, Info-Tafeln und Kerzen quasi unmöglich gewesen sei, mit angemessenem Abstand an der Menschentraube vorbeizukommen. Außerdem hätten viele der Demonstranten keine Maske getragen, lautete die weitere Kritik.

Bei Abstand: keine Maskenpflicht bis 24 Personen

Letzteres sei in diesem Fall auch nicht nötig gewesen, hieß es dazu vonseiten der Polizei. Bei bei bis zu 24 Teilnehmern gebe es bei Versammlungen keine Maskenpflicht, sofern die Personen weit genug auseinander stünden. Nach Angaben der Polizei waren für Samstag zwischen 16 und 18 Uhr zwei Veranstaltungen mit dieser Personenzahl angemeldet worden; die zweite Demonstration fand demnach in Höhe der Aaseeterrassen Richtung Annette-Allee satt. Der Veranstalter hatte der Polizei zufolge für beide Versammlungen die gleiche Losung ausgegeben: „Gemeinsam für Grundrechte – gegen Maskenpflicht, Zwangsimpfung und Unverhältnismäßigkeit“.

Von Beobachtern der Treffen wurde kritisiert, dass der Aasee-Weg an einem Samstag als Veranstaltungsort zugelassen worden sei, obwohl in diesem Bereich naturgemäß viele Spaziergänger unterwegs seien.