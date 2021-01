Spatenstich für millionenschwere Tropenhalle im Zoo

Auch die Tiere vermissen die Besucher. Der Allwetterzoo darf seit Anfang November nicht öffnen. Corona führte dazu, dass die Verantwortlichen den Zoo insgesamt vier Monate im Jahr 2020 schließen mussten. Trotz Zuschüssen fehlen allein durch die zweite Schließung 200 000 Euro in der Zoo-Kasse.Um so mutiger ist der Schritt, mitten im zweiten Lockdown den Spatenstich für das größte Bauprojekt des Zoos zu setzen. 21,5 Millionen Euro werden in die Merantihalle investiert, ein Drittel des 59 Millionen Euro schweren Masterplans, der den Zoo der Zukunft in Klimazonen abbildet. Die städtische Anschubfinanzierung (20 Millionen Euro) wird bereits komplett aufgebraucht.Trotzdem: Der Zoo verabschiedet sich endlich vom Beton und verschreibt sich dem Artenschutz. Münsters Zoo der Zukunft kommt ohne unnötige Netze und Gitter aus. Bleibt, auch aus finanzieller Sicht, die große Hoffnung, dass die Münsteraner bald wieder zu den Tieren dürfen.