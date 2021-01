Die mehr als 16.000 über 80-jährigen Münsteraner, die zu Hause leben und nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, können sich ab dem 25. Januar für ihre Impftermine in der Halle Münsterland anmelden. Das geht aus einem Schreiben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hervor, das die Stadt Mitte Januar verschicken wird und dessen Entwurf unserer Zeitung vorliegt. Wer ein solches Informationsschreiben bekommt, kann sich ab 25. Januar unter der kostenlosen Nummer' 0800/116 117 02 oder über die Seite www.116117.de anmelden.

Kostenlos geimpft werden können dann laut Stadt alle Münsteraner, die bis Ende Januar 2021 das 80. Lebensjahr vollendet haben. „Das ist das Kriterium. Wer sich dann schnell meldet, hat auch die größte Terminfreiheit“, sagt Dr. Hendrik Oen(Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, Münster). Impfstart in den Impfzentren soll nach Vorstellungen des Landes am 1. Februar sein.

Impfungen in Pflegeheimen noch bis zum Wochenende

Der erste Durchgang des Impfens der knapp 5000 Bewohner der stationären Seniorenpflegeheime in Münster wird am Wochenende abgeschlossen, sagt Oen. Am Sonntag (17. Januar) beginnt zusätzlich die notwendige zweite Impfrunde in den Einrichtungen.

Impfzentren nur mit Termin aufsuchen

Wie der Leiter des Corona-Krisenstabs, Wolfgang Heuer, mitteilt, sind bis Dienstag 4423 Impfdosen an die Stadt Münster geliefert und dort auch eingesetzt worden. In dieser Woche wird neben dem verwendeten Biontech-Impfstoff auch mit ersten Lieferungen des US-Herstellers Moderna gerechnet.

Die älteren Münsteraner, die in den nächsten Tagen Post bekommen, können über die Hotline und Internetadresse gleich zwei Termine (im Abstand von drei Wochen) vereinbaren. Denn für einen wirksamen Schutz sind zwei Impfungen erforderlich. Heuer bittet darum, das Impfzentrum nicht ohne Termin aufzusuchen. „Die Zahl der dann dort vorhandenen Impfdosen wird auf die Zahl der Anmeldungen abgestimmt sein“, sagt er.

Maskenpflicht beim Impfen

Das Impfzentrum in der Halle Münsterland ist gut per Bus oder Bahn und auch mit dem Auto erreichbar. Wichtig: Die Betroffenen müssen ihren Personalausweis, ihre elektronische Gesundheitskarte und - falls vorhanden - ihren Impfpass mitbringen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske (FFP2 oder Alltagsmaske) ist Pflicht.