Die großen Arbeitgeber in Münster machen mit

Münster -

Von Karin Völker

Die Appelle in Richtung der Unternehmen werden gerade lauter, ihren Beschäftigten in der Pandemie Homeoffice zu ermöglichen. Wir haben geschaut, wie es in Münster mit der Arbeit von zu Hause aussieht.