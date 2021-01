Üble Kommentare gegen junge CDU-Frauen

Hate Speech gegen junge CDU -Politikerinnen in Diskussion über neuen CDU-Vorsitz

gegen junge -Politikerinnen in Diskussion über neuen CDU-Vorsitz Münsteranerin beklagt sexistische Kommentare auf Twitter und Facebook

beklagt auf Twitter und Facebook Junge Union und Frauenunion fordern stärkere Verfolgung digitaler Gewalt

Sechs junge Frauen haben sich Anfang der Woche bei Spiegel Online zur Zukunft der CDU und zur Wahl des Vorsitzenden geäußert, darunter auch Helene Wolf, stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union (JU) im Kreisverband Münster. Als der Bericht in den sozialen Medien verbreitet wurde, gab es heftige Reaktionen, überwiegend sexistische Kommentare.

"Das harmloseste war noch die Behauptung, dass diese Frauen nur für den Bericht ausgewählt wurden, weil sie gut aussehen", sagt Gianna Krüger von der Frauenunion Münster. Es habe auch Beleidigungen gegeben.

"Hate Speech" (Hass-Kommentare) vor allem auf Twitter und Facebook gegen Frauen sei der Frauenunion auch im kommunalen Wahlkampf schon aufgefallen, sagt Krüger.

Die Kommentare auf den Spiegel-Bericht seien aber der ausschlaggebende Punkt gewesen, sich jetzt klarer zu dem Thema zu positionieren, so Krüger. Die Frauenunion ruft deshalb dazu auf, sich aktiv und "geschlossen gegen Hate Speech gegen Frauen" einzusetzen. "Ich glaube, dass das nicht nur im politischen Raum ein Problem ist, und ich finde, dass man so etwas nicht dulden darf und etwas dagegen getan werden muss." Wenn die Äußerungen eine gewisse Grenze überschritten, müsse das auch strafrechtliche Konsequenzen haben, sagt Gianna Krüger.

Dass diese Grenze immer häufiger überschritten wird, weiß Lorina Whittaker von "Hate Aid" aus Berlin. Die Organisation berät Opfer von digitaler Gewalt. "Wir sehen in der Beratung leider auch, dass es bei Frauen fast immer direkt sexualisierte Gewalt ist. Da sind die Hemmschwellen im Netz sehr niedrig. Und wir beobachten, dass der Großteil der Fälle, die uns Frauen melden, strafbar ist."

Digitale Gewalt wird selten angezeigt

Eines des Hauptprobleme sei, dass es so gut wie keine Statistiken zu Hate Speech gebe. "Vieles wird nicht gemeldet oder zur Anzeige gebracht. Deshalb ist das Dunkelfeld sehr groß", sagt auch der Kölner Staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker, Sprecher der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW). Es gebe bislang nur vereinzelte Verfahren wegen digitaler Gewalt zum Nachteil etwa von Politikerinnen, Aktivistinnen und Journalistinnen. "Hate Aid" möchte genau das ändern: "Wir ermutigen die Betroffenen - egal ob Privatperson oder in der Öffentlichkeit - diese Vorfälle anzuzeigen und machen darauf aufmerksam, dass man rechtlich dagegen vorgehen kann", erklärt Lorina Whittaker. Anzeigen können in den meisten Fällen schnell und einfach online erstattet werden.

Zu dem aktuellen Fall von Helene Wolf und ihren Mitstreiterinnen hat sich auch der Bundesvorsitzende der (JU), Tilman Kuban, auf Instagram klar positioniert: "Wenn Frauen wegen ihres Aussehens beleidigt oder bedroht werden, dann darf uns das nicht ruhen lassen." Es sei wichtig, dass sich die Betroffenen trauten, so wie auch in diesem Fall, die Äußerungen öffentlich zu machen, um auf das Problem hinzuweisen.

Darüber, wie man sich gegen Hate Speech wehren kann, hat Bloggerin Laura Dellert in ihrem Podcast mit der Geschäftsführerin von "Hate Aid", Anna-Lena von Hodenberg, gesprochen (es werden beispielhaft auch sexistische und rassistische Beleidigungen geäußert):