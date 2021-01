Eine unangenehme Begegnung mit einem gewalttätigen Unbekannten hatte am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ein Triebfahrzeugführer des National Express. Nach der Ankunft im Hauptbahnhof Münster, kontrollierte er laut einer Mitteilung der Bundespolizei, ob sich noch Fahrgäste im Zug befanden. Danach sollte der Zug auf ein Abstellgleis gefahren werden.

Der Zugführer bemerkte, dass jemand vom Bahnsteig aus in den Zug sieg und sich in einer Toilette im Zug einschloss. Der Zugführer klopfte nach Angaben der Polizei an der Tür und forderte den Mann auf, den Zug wieder zu verlassen. Als sich die Tür öffnete, bekam der Zugführer plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht. Er erlitt eine Platzwunde an der Oberlippe. Der etwa 60-jährige Unbekannte flüchtete aus dem Bahnhof.

"Möglicherweise handelt es sich bei dem Täter um einen Wohnungslosen, der ein warmes Plätzchen für die Nacht gesucht hat", heißt es in der Mitteilung. Die Bundespolizei habe zudem die Videoaufnahmen aus dem Zug gesichert. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.