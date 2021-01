In nur zwei Tagen hat sich ein 60-Jähriger in Münster zwei Anzeigen eingehandelt, wie die Polizei mitteilt. Der Mann aus dem Ruhrgebiet hatte zunächst am Dienstag eine rote Ampel an der Steinfurter Straße / Ecke Catharina-Müller-Straße überfahren und war von einer Streife des Verkehrsdienstes angehalten worden. Am Mittwoch fuhr die gleiche Streifenwagenbesatzung wieder über die Catharina-Müller-Straße, als eben genau das gleiche Fahrzeug wieder dort herfuhr.

Dieses Mal fuhr der Fahrer aber quasi freihändig, indem er nämlich mit einem Mobiltelefon eine Videoaufnahme fertigte und das durch Halten des Handys mit beiden Händen. Lediglich mit dem Ellbogen versuchte er das Fahrzeug in der Spur zu halten.

Nachdem er dann wiederum von den Polizisten gestoppt worden war, entgegnete er, dass er extra aus dem Ruhrgebiet heute nochmals nach Münster gekommen war, um die Örtlichkeit des gestrigen Vorfalls videografisch zu sichern. Nun erhält er zwei Anzeigen mit jeweils einem Punkt und einer Geldbuße in der Summe von etwa 300 Euro.