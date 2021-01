Als klar war, dass der zweite Lockdown kommt, musste Familie Spatzier wieder von vorne anfangen. Neue Bestimmungen , neuer Zeitplan, neue Herausforderungen.

Linus (1) und Elias (5) gehen in die Kita , denn Mutter Ann-Christin und Vater Kai sind berufstätig. Sie in Teilzeit, er in Vollzeit – beide nicht im Homeoffice. „Ist schwierig bei mir, ich arbeite in der Pflege bei den Alexianern“, sagt Kai Spatzier. Eine Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu betreuen, – wie vom Land NRW gewünscht – haben sie nicht. Weil der vertraglich zwischen Familien und Einrichtungen vereinbarte Betreuungsumfang um zehn Stunden reduziert wurde, ist die Situation für die Hiltruper Familie aber auch so schon stressig genug.