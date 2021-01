Todeskino jubelt mit Holstein Kiel

Im Spätsommer war Peter Todeskino der grüne Herausforderer, der Oberbürgermeister Markus Lewe in eine spannende Stichwahl zwang. Zuvor war der Chef der WBI Münster zwölf Jahre lang Stadtrat für Stadtentwicklung in Kiel. Insofern drückte er dem Fußballzweitligisten Holstein Kiel beim sensationellen Pokalerfolg über Bayern München beide Daumen. „Ich habe mich sehr gefreut. Das war für mich ein Heimspiel“, jubelte Todeskino vor dem Fernseher in Münster. Und tauschte sich sofort mit Kieler Weggefährten über die sozialen Medien aus.

Todeskino hatte in seiner Kieler Zeit den schrittweisen Ausbau des alten Stadions mit auf den Weg gebracht. „Meine Sympathie ist da. Es gibt eine mentale und berufliche Verbindung“, sagt er. Als die Kieler kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich schossen, riss Todeskino begeistert die Balkontür auf und rief ein zartes „Holstein Kiel“ in die Nacht. Todeskinos Frau hat ein Herz für die Bayern, fieberte dann aber doch mit dem Underdog.