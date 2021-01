Münster -

Von Karin Völker

Leihgeräte ausgeteilt, Funktionen erklärt, Aufgaben verteilt: Am Mittwoch war in der Rabenklasse in der Primusschule in Berg Fidel Premiere. Erste Videokonferenz der Sechs- bis Neunjährigen. Klassenlehrerin Hannah Langen ist froh über das gelungene Experiment.