Es ist einer der letzten großen freien Plätze in Münsters Innenstadt. Die Stadt oder eine ihrer Tochtergesellschaften plant auf dem Parkplatz gegenüber dem Iduna-Hochhaus den Neubau eines bis zu sechsgeschossigen Gebäudes, in das neben städtischen Einrichtungen ein neues WDR-Landesstudio als Ankermieter einziehen soll. Der Sender will sich an der Ecke Eisenbahnstraße, Friedrichstraße, Wolbecker Straße neu aufstellen. Der bisherige Standort an der Mondstraße soll aufgegeben und zu einem kleinen Wohngebiet werden.

Die zu Beginn des vergangenen Jahres vorstellten Pläne haben durch die folgende Corona-Pandemie keine zeitlichen Verzögerungen erfahren. „Wir sind im Plan und nähern uns der Zielgeraden“, sagt der städtische Planungsdezernent Robin Denstorff auf Anfrage.