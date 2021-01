Migration, Inklusion, Klima, Nachhaltigkeit

Münster -

Corona sei „Dank“: Die Schulkinowochen NRW finden in diesem Jahr erstmals ausschließlich digital statt. Doch das muss dem Filmvergnügen keinen Abbruch tun: Ob in Präsenz im Klassenzimmer oder via Videokonferenz - die 35 ausgewählten Filme sind für alle Unterrichtsformate geeignet. Und beschäftigen sich auch noch mit Themen, die junge Menschen in diesen Zeiten bewegen.