Mann aus Sachsen im Missbrauchsfall von Münster angeklagt

Im Missbrauchsfall von Münster hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 55-Jährigen aus Sachsen erhoben. Dem Mann aus Pirna werden sexueller Missbrauch von Kindern in 14 Fällen, mehrere Fälle von Anstiftung dazu sowie Anschaffung und Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Der Deutsche soll sich zwischen August 2015 und September 2019 mehrfach an einem zu den Taten 10- bis 14-Jährigen vergangen haben. Zudem soll er dem Jungen Pornos gezeigt, ihn zu sexuellen Handlungen motiviert und dabei heimlich gefilmt haben.

Anklage: neun Jahre alten Jungen missbraucht

Zwischen Januar und April 2019 soll der Beschuldigte, der seit August 2020 in Untersuchungshaft ist, mehrfach einen neun Jahre alten Jungen missbraucht haben - in zuvor angemieteten Ferienwohnungen und «unter Verwendung bewusstseinstrübender Medikamente». Zwei Mal soll ein weiterer Mann dabei gewesen sein, gegen den gesondert ermittelt wird. Den hatte der 55-Jährige laut Anklage Anfang 2019 über das Darknet auch animiert, nach seinen Anweisungen einen anderen Neunjährigen zu missbrauchen, dabei zu filmen und ihm das Material zur Verfügung zu stellen.

Der Mann aus Pirna soll sich zudem mehrfach kinderpornografisches Material besorgt haben, für das ein weiterer Neunjähriger missbraucht wurde. Der Mann hat sich laut Staatsanwaltschaft bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das Landgericht Dresden muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt und es zum Prozess kommt.

Bundesweit Verfahren gegen mindestens 20 Beschuldigte

Münster ist einer von drei großen Missbrauchsfällen in Nordrhein-Westfalen, der im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube ans Licht kam. Im Zuge dessen hatte es in mehreren Bundesländern Festnahmen gegeben, auch in Dresden und Pirna. Im Komplex «Rose» laufen bundesweit Verfahren gegen mindestens 20 Beschuldigte.

Die Angeklagten im Hauptprozess Adrian V. steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Er soll über lange Zeit wiederholt Kinder, vornehmlich den Sohn seiner Lebensgefährtin, sexuell missbraucht haben. Zudem bot er den Jungen anderen Männern zum Missbrauch an. Aufnahmen davon verbreitete er.

Carina V. war Eigentümerin der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus, die regelmäßig Tatort der Missbrauchstaten war. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass dort Jungen sexuell missbraucht werden sollten.

Enrico L. aus Schorfheide soll beim Treffen im April in Münster dabei gewesen sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, im August 2018 einen damals neunjährigen entfernten Verwandten und 2020 unter anderem seinen eigenen Sohn (7) missbraucht zu haben.

Tobias S. aus Staufenberg soll seinen Sohn (5) mehrfach missbraucht und zum Treffen im April in Münster mitgebracht haben. Zudem missbrauchte er ein Mädchen – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um seine Tochter (5) gehandelt hat.

Marco S. aus Hannover soll an schwerem sexuellem Missbrauch beteiligt gewesen sein. Der 35-Jährige soll unter anderem vom 24. bis zum 26. April 2020 beim Treffen mit den anderen Angeklagten in der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus dabei gewesen sein. ...

Ein Mann aus Schleswig-Holstein ist bereits rechtskräftig verurteilt - zu drei Jahren und drei Monaten Haft .