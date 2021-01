Münster -

Von Karin Völker

Eltern sollen ihre Kita-Kinder jetzt möglichst zu Hause betreuen, dürfen sie aber trotzdem weiter in die Kita schicken. Genau Letzteres tun in Münster noch viele Eltern. Hier waren in dieser Woche 45 Prozent der Kinder in den Einrichtungen – für NRW überdurchschnittlich viele.