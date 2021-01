Biden-Freund promovierte an WWU - und ist Teil der Zeremonie

Weltstar Lady Gaga wird die Nationalhymne der Vereinigten Staaten singen , auch Kollegin Jennifer Lopez ist am Mittwoch bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris mit einem Gesangsbeitrag vertreten.

Abseits vom Glamour wird ein Mann eine bedeutende Rolle spielen, der weitaus weniger bekannt ist – und der zwischen 1966 und 1971 an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster (WWU) promoviert hat: der amerikanische Jesuitenpater Prof. Dr. Leo O'Donovan (86). Er ist im ersten Teil der Zeremonie für die sogenannte Aufforderung („Invocation“) verantwortlich – ein Gebet, das traditionell fester Bestandteil der Zeremonie ist.

In Münster "das Priestertum gelernt"

Leo O'Donovan ist seit vielen Jahren ein Vertrauter der Familie Biden. So leitete er im Juni 2015 die Trauerfeier, als Joe Biden seinen 46-jährigen Sohn Beau Biden zu Grabe tragen musste, berichtet die WWU. Der gebürtige New Yorker blickt auf eine lange akademische Karriere in den USA zurück. So war er von 1989 bis 2001 Präsident der renommierten Georgetown University.

Zuletzt besuchte O'Donovan 2016 Münster und die WWU auf Einladung der „Arbeitsstelle für deutsch-amerikanische Bildungsgeschichte“ unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Overhoff. In einem Interview mit der Redaktion der Universitätszeitung „Wissen.Leben“ betonte er damals, dass er in Münster gereift sei und sich zu einem Theologen entwickelt habe: „In Münster habe ich das Priestertum gelernt.“

Scharfe Kritik an Donald Trump

Im Haus Sentmaring, damals eine Jesuiten-Residenz, habe er sich mit seinen internationalen Kommilitonen sehr wohl gefühlt und Münster als eine Stadt kennengelernt, in der es für jeden der 365 Tage eine eigene Kneipe gegeben habe. Die Katholisch-Theologische Fakultät habe damals wie heute einen sehr guten Ruf genossen – Karl Rahner, sein Schüler Johann Baptist Metz und Walter Kardinal Kasper seien nur drei der herausragenden Persönlichkeiten, die damals an der WWU lehrten.

Im Laufe seines Lebens hat O'Donovan auch außerhalb des akademischen Lebens viele Funktionen übernommen. So war er Direktor des Flüchtlingsservice der Jesuiten in den USA. In dieser Funktion kritisierte er die Einwanderungspolitik des Noch-US-Präsidenten Donald Trump gerade mit Blick auf muslimische Flüchtlinge scharf.

Biden und O'Donovan sind "enge Freunde"

O'Donovan machte aber auch einen Ausflug in die Unterhaltungsbranche: In den 1990er-Jahren gehörte er zwei Jahre lang dem Aufsichtsrat der Walt Disney Company an.

Wie Medien in der US-Hauptstadt Washington berichten, rief Joe Biden den Jesuitenpater vor zwei Wochen an und bat ihn, bei der Amtseinführung das Gebet zu übernehmen. US-Medien bezeichnen den Geistlichen, der in Münster promovierte, und den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten als „enge Freunde“.