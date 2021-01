Es klingt nach einem James-Bond-Film (1974 jagte Roger Moore als Geheimagent 007 den „Mann mit dem goldenen Colt“), aber für die Angestellten einer Apotheke in Münster war es alles andere als ein Spaß: Am Montagabend wurde ihr Geschäftslokal von zwei bewaffneten Männern überfallen. Einer davon drohte dabei nach Zeugenaussagen mit einer goldenen Pistole.

Wie die Polizei berichtet, betraten die beiden Täter nach ersten Erkenntnissen am Montag um 18.25 Uhr die Apotheke am Clemens-August-Platz in Angelmodde, bedrohten die Angestellten unmittelbar mit einer goldenen Pistole und einem Küchenmesser mit grünem Griff und forderten Bargeld. Mit den Tageseinnahmen und mehreren Münzrollen im vierstelligen Eurobereich flüchteten die Männer anschließend in unbekannte Richtung.

Mit Jogginghosen und blauen Jacken

Die Polizei beschreibt die beiden unbekannten Täter folgendermaßen:

„Einer der Täter hat eine stabile Statur und ist etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe, eine dunkelblaue Daunenjacke mit Kapuze, einen schwarzen Mundschutz, eine blaue Mütze und hatte die goldene Pistole in der Hand.

Der Komplize mit dem Messer ist schlank und 1,65 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einer blauen Jacke mit Kapuze, einem weißen Mundschutz und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet.“

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.