In Gremmendorf und Angelmodde werden in den kommenden Jahren mehr Menschen von A nach B wollen. Auf dem ehemaligen Gelände der York-Kaserne entstehen Wohnungen für Tausende Bürger, an Angelmodde grenzend entsteht mit dem Baugebiet Hiltrup-Ost ein zusätzlicher Anziehungspunkt. Unklar ist indes, wie all diese Menschen zukünftig am Verkehr teilnehmen sollen. Die WLE-Reaktivierung kommt frühestens 2025. Auf eine andere Maßnahme wartet man in Münsters Südosten derweil noch länger.