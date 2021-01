Münster -

Feuerwehr- und Polizei-Einsatz auf der Autobahn 1 am Mittwochmittag: Ein Lkw war in Brand geraten. Zunächst musste die A1 zwischen Münster und Greven in Fahrtrichtung Bremen komplett gesperrt werden, am Frühabend wurden dann wieder alle Fahrspuren für den Verkehr freigegeben.