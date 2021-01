Münster -

Von Helmut P. Etzkorn

Aktuell hat der Allwetterzoo Münster geschlossen, doch hinter den Türen herrschte in den vergangenen Wochen reges Treiben. Die jährliche Zooinventur stand an – doch die ist bei Tausenden von Tieren, die sich meistens ständig bewegen, gar nicht so einfach. [mit Video]