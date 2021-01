Während die Realisierung des Gefängnisneubaus am Ortsrand von Wolbeck mit großen Schritten vorangeht, fühlen sich die Gegner abgehängt. Es rumort in der Nachbarschaft.

Wie berichtet, hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW angekündigt, in den nächsten Tagen mit vorbereitenden Arbeiten für den geplanten JVA-Neubau in Form von Entwässerungsgräben zu beginnen. „Und wir haben keine Möglichkeiten, unsere Kritikpunkte zu Gehör zu bringen“, sagt Ulrich Langkamp verärgert. Der Gründer der Bürgerinitiative „Keine Flächenversiegelung für die neue JVA Münster“ sagt zwar „Ja“ zu einem Gefängnisneubau für Münster. Aber er protestiert nach wie vor in puncto Standort: Die JVA gehört nicht hierher!“

„Das ist ein Verbrechen an der Natur“

Die 18 Hektar große Fläche an der Telgter Straße, auf der die JVA entstehen soll, zeichne sich „durch wertvolle Natur- und Ackerflächen aus“, betont Langkamp.