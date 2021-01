Die Corona-Pandemie belastet weite Teile der münsterischen Wirtschaft – doch es könnte noch viel schlimmer kommen. „Wir gehen davon aus, dass es eine Insolvenzwelle geben wird“, erläutert der Insolvenzexperte Andre Kremer von der Wirtschaftskanzlei Mönig, die mehrere Kunden in Münster betreut. Wann genau die Insolvenzwelle losgehe, sei nicht klar, aber „es wird in diesem Jahr sein“.

2020 gab es in Münster weniger Insolvenzen als in den vorherigen Jahren. Neben den Corona-Hilfen von Bund und Ländern sei dafür besonders die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verantwortlich, sagt Kremer. Zahlungsunfähige oder überschuldete Unternehmen, die in normalen Zeiten einen Insolvenzantrag hätten stellen müssen, mussten dies bis Ende September nicht tun. Für überschuldete Unternehmen gilt die Aussetzung nach wie vor, sie wurde jüngst bis Ende April verlängert.