„Der Vorschlag ist kontraproduktiv.“ Als Verfechter einer City-Maut für Autos in Münster steht Prof. Dr. Martin Lühder nicht in dem Verdacht, ein Autolobbyist zu sein. Gleichwohl lässt der bis 2019 an der Fachhochschule Münster tätige Verkehrswissenschaftler kein gutes Haar an dem aktuell in Münster diskutierten Vorschlag der Grünen, die Innenstadtparkhäuser zu schließen.