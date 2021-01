Kein  Abholservice  für  Bücherfreunde

Die KÖB Liebfrauen-Überwasser bietet seit Kurzem einen Abholservice an: Vorbestellte Medien werden nach Vereinbarung im Eingang ausgegeben. Damit hat die Katholische Öffentliche Bücherei am Katthagen zumindest in der City ein Alleinstellungsmerkmal. Denn die Stadtbücherei bietet diesen Service nicht an.

Das wurmt manche Stammkunden. Etwa die Künstlerin Anna Stern, eine leidenschaftliche Bücherfreundin: „Zurzeit gibt es kein Theater, keine Konzerte: Da brauchen wir Bücher!“ Drei oder vier Stück pro Woche – das sei als Anschaffung zu teuer. Jede Buchhandlung biete doch einen Abholservice an. „Ich verstehe nicht, warum man das nicht organisieren kann.“

„Wir machen alles möglich, was geht.“

Warum nicht? Bücherei­leiterin Stefanie Dobberke reagiert auf die Frage mit spürbarer Betroffenheit. Die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei, betont sie mit Nachdruck, seien derzeit „vollbeschäftigt“. Dass ein Abholservice nicht angeboten werde, habe vor allem zwei Gründe: zum einen die öffentlichen Vorgaben zur Kontaktbeschränkung während der Pandemie. Zum anderen die Konzentration auf Hilfe für Schüler und Studenten sowie den Lieferservice für Institutionen: „Wir machen alles möglich, was geht.“

Kontaktvermeidung war ab Dezember das Gebot der Stunde, sagt Dobberke. Es ging so weit, dass nicht einmal die automatische Rückgabeklappe habe geöffnet werden dürfen – um zu vermeiden, dass sich davor lange Schlangen bilden. Mehr als 72 000 Medien waren zu diesem Zeitpunkt ausgeliehen – ihre Rückgabe habe überhaupt keine Eile, die Leihfrist werde bis zum 14. Februar verlängert.

Rückgabeluke ist wieder in Betrieb

Seit dem 11. Januar sei die Rückgabeluke sogar wieder in Betrieb – denn zu diesem Zeitpunkt begann auch der Service für Schüler und Studenten, den die Stadt als vorrangig bezeichnet habe. Täglich würden etliche vorbestellte Medienpakete ausgegeben, finde Beratung telefonisch und per E-Mail statt, gebe es Online-Seminare: Alles, um die Lernenden Zuhause zu unterstützen.

Der Lieferservice für rund 30 Institutionen – Einrichtungen der Jugendhilfe, Senioren- und Pflegeheime – sei zuletzt stark ausgebaut worden. Neu sei die Kooperation mit fünf Unterkünften für Wohnungslose; das Angebot werde sehr gut angenommen, es habe „schöne Rückmeldungen“ gegeben.

20 Prozent mehr digitale Medien verfügbar

Und schließlich die digitalen Medien : Deren Zahl sei um 20 Prozent erhöht worden. Die Nutzerzahlen seien sogar um 150 Prozent gestiegen – was wiederum erhöhten Beratungsbedarf zur Folge habe. Das Angebot sei jetzt auch noch erweitert worden: um den Streamingdienst „filmfriend.de“ mit 1600 Filmen sowie 400 Serien im Angebot. Dobberke spricht von „höchsten Zugriffszahlen“.

Warum spricht all das dagegen, auch noch einen Abholservice einzurichten? Es wäre schlicht nicht zu leisten, meint die Leiterin. In den Monaten zwischen den Lockdown-Phasen seien täglich rund 1000 Besucher gekommen: „Da wäre eine Nachfrage zu erwarten, die so nicht umsetzbar wäre.“

Zum Vergleich: Der Abholservice der KÖB am Katthagen ist nur sonntags geöffnet – zwei Stunden lang.