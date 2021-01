Eine 75-jährige Fußgängerin wurde am Montagnachmittag in Münster-Kinderhaus bei einem Abbiege-Unfall schwer verletzt. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.

Ein 70-jähriger Autofahrer bog nach Angaben der Polizei um 15.55 Uhr bei Grün nach links vom Bröderichweg in die Regina-Protmann-Straße ab. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte er die Fußgängerin zu spät, die ebenfalls bei Grün die Straße überquerte. Der Autofahrer erfasste die Frau mit dem Kotflügel seines Autos. Die 75-Jährige stürzte und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.