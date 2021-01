Die Maus wird 50 und feiert großen Mitmach-Geburtstag. Alle sind eingeladen, Unternehmen, Städte, Verbände und Vereine, sich mit ihren Ideen, wie sie der Maus eine Freude machen können, zu beteiligen. Mit von der Partie sind auch die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster. Gerade in Zeiten der Pandemie seien Kommunikation, Kreativität, Zuversicht und Tatendrang gefragt. Dafür stehe „Die Maus“, so die AWM in einer Mitteilung.

„Dass wir in Münster viele kleine und große Maus-Fans haben, sehen wir immer wieder an dem großen Interesse an unseren Angeboten für den Türöffner-Tag der Maus, der bundesweit am 3. Oktober stattfindet. Die Maus ist sozusagen eine unserer Nachhaltigkeitsbotschafterinnen“, sagt Sprecherin Manuela Feldkamp. Ihre Glückwünsche zum Jubiläum lassen die AWM durch die Stadt fahren – auf einem Abfallsammelfahrzeug. „Im ersten Quartal gehen wir in einer Sachgeschichte gemeinsam mit der Maus einer spannenden Frage nach, die sich natürlich mit Abfall und Wertstoffen beschäftigt. Den Sendetermin kündigen wir rechtzeitig im Vorfeld an“, gibt Manuela Feldkamp einen weiteren Ausblick.