Das zweite Semester der Einsamkeit an den Hochschulen ist schon wieder fast vorbei: Menschenleere Hörsäle und Unigebäude, fast alle Lehrveranstaltungen rein digital. Studierende der Generation Corona verbringen ihre Tage weitgehend vor dem Bildschirm des Laptops. Immerhin, „der digitale Lehrbetrieb funktioniert und ist eingespielt“, resümiert Norbert Robers, Sprecher der WWU.

Präsenzveranstaltungen bleiben an der Uni weiterhin die absolute Ausnahme. Fachbereiche, die sie punktuell erlauben, müssen erklären, dass Studierende andernfalls in ihrer Ausbildung schwere Nachteile erleiden würden. Und mit dem nahenden Semesterende kommt nun auf die Hochschulen die Herausforderung des Prüfungsbetriebs zu.

Unterdessen wächst bei den Studierenden der Corona-Frust: „Ich will raus, ins Erwachsenenleben starten und jetzt bin ich doch wieder bei meinen Eltern“, berichtet die 19-jährige Studentin Marie Diekmann, die seit einem halben Jahr in Münster ist, aber noch nie in der Uni war.