Es soll eine fünfstündige und intensive Diskussion in Reihen der SPD-Ratsfraktion gewesen sein – mit einem kaum überraschenden Ergebnis nach den Turbulenzen der vergangenen Tage: Den bislang vorliegenden Entwurf des Koalitionsvertrags mit Grünen und Volt will die SPD-Fraktion in dieser Form noch nicht mittragen, sondern insbesondere an den Punkten Innenstadt und Stadion nachverhandeln. „Was bisher vorliegt, ist so, dass es nicht reicht“, fasst SPD-Parteivorsitzender Robert von Olberg am Dienstag das Meinungsbild der Ratsfraktion vom Vorabend zusammen.