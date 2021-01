Am Freitag gibt es Zeugnisse – Präsenzunterricht gibt es nicht. Es bleibt den Schulen überlassen, wie sie den knapp 32. 000 Schülerinnen und Schülern in Münster die Dokumente aushändigen: Schulministerium und Bezirksregierung geben den Schulleitungen dabei freie Hand. Offenbar wird in Münster von jeder sich bietenden Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Nicht nur bei der Ausgabe der Zeugnisse – auch bei der Organisation der Zeugniskonferenzen hatten die Schulleitungen freie Hand. Einige beschränkten sich auf Videokonferenzen, andere setzten auf persönliche Anwesenheit – Pandemie hin oder her.