In drei Verfahren räumen Angeklagte Missbrauch ein

Der im vergangenen Sommer offengelegte Missbrauchskomplex Münster, wie er wegen seiner ausufernden Ermittlungen und fortlaufenden Enttarnung immer neuer Verdächtigen schnell genannt wurde, beschäftigt das Landgericht intensiv. Neben dem Mammutprozess gegen den Münsteraner Adrian V. , seine Mutter und drei weitere Angeklagte laufen aktuell noch drei andere Verfahren. In allen Fällen dreht es sich um schweren sexuellen Missbrauch an Kindern, jedes Mal gehörte ein Junge aus Münster zu den Opfern.

Angeklagter will mit Sachverständiger reden

In dem am Dienstag fortgesetzten Prozess gegen einen 27-jährigen Mann aus Aachen ließ sich der Angeklagte weiter zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft ein: 18 Taten von teils schwerem Missbrauch, Herstellen kinderpornografischer Schriften und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz werden Yunus C. zur Last gelegt.

Die Angeklagten im Hauptprozess Adrian V. steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Er soll über lange Zeit wiederholt Kinder, vornehmlich den Sohn seiner Lebensgefährtin, sexuell missbraucht haben. Zudem bot er den Jungen anderen Männern zum Missbrauch an. Aufnahmen davon verbreitete er.

steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Er soll über lange Zeit wiederholt Kinder, vornehmlich den Sohn seiner Lebensgefährtin, sexuell missbraucht haben. Zudem bot er den Jungen anderen Männern zum Missbrauch an. Aufnahmen davon verbreitete er. Carina V. war Eigentümerin der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus, die regelmäßig Tatort der Missbrauchstaten war. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass dort Jungen sexuell missbraucht werden sollten.

war Eigentümerin der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus, die regelmäßig Tatort der Missbrauchstaten war. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass dort Jungen sexuell missbraucht werden sollten. Enrico L. aus Schorfheide soll beim Treffen im April in Münster dabei gewesen sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, im August 2018 einen damals neunjährigen entfernten Verwandten und 2020 unter anderem seinen eigenen Sohn (7) missbraucht zu haben.

aus Schorfheide soll beim Treffen im April in Münster dabei gewesen sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, im August 2018 einen damals neunjährigen entfernten Verwandten und 2020 unter anderem seinen eigenen Sohn (7) missbraucht zu haben. Tobias S. aus Staufenberg soll seinen Sohn (5) mehrfach missbraucht und zum Treffen im April in Münster mitgebracht haben. Zudem missbrauchte er ein Mädchen – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um seine Tochter (5) gehandelt hat.

aus Staufenberg soll seinen Sohn (5) mehrfach missbraucht und zum Treffen im April in Münster mitgebracht haben. Zudem missbrauchte er ein Mädchen – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um seine Tochter (5) gehandelt hat. Marco S. aus Hannover soll an schwerem sexuellem Missbrauch beteiligt gewesen sein. Der 35-Jährige soll unter anderem vom 24. bis zum 26. April 2020 beim Treffen mit den anderen Angeklagten in der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus dabei gewesen sein. ...

Wie er haben sich auch die Angeklagten in den anderen beiden weniger umfangreichen Verfahren zu den Vorwürfen eingelassen. In der vergangenen Woche hatte der Vorsitzende Richter dem Angeklagten Yunus C. geraten, sich mithilfe von Experten mit der Sache Pädophilie zu beschäftigen. Am Dienstag erklärte sich der Angeklagte nun dazu bereit, mit der Sachverständigen reden zu wollen. Ferner wurden nach Gerichtsangaben Chats verlesen und Bilder in Augenschein genommen.

Opfer kommt um Aussage herum

Im Verfahren gegen Matthias A. aus Hannover hat dessen Anwalt in der vergangenen Woche eine Erklärung des Angeklagten verlesen. Infolge der Einlassung verzichteten alle Prozessbeteiligten auf die Vernehmung eines zweiten Opfers als Zeugen. In einem weiteren Prozess hat die Aussage des 50-jährigen Michael H. aus Hannover ebenfalls verhindert, dass das Opfer noch gehört werden muss.