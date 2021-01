Eine bislang unbekannte Täterin hat am Dienstagmorgen eine 85-jährige Frau in ein Gespräch vertieft - und dann unbemerkt das Portemonnaie der Frau entwendet. Der Vorfall ereignete sich um 9.55 Uhr an der Bogenstraße. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Diebin war laut einer Mitteilung der Polizei auf die Münsteranerin zugegangen und hatte sie mit den Worten "Dentist, Dentist" nach dem Weg zu einem Zahnarzt gefragt. Nach einem kurzen Austausch bückte sich die Täterin für einen Moment und verschwand dann in unbekannte Richtung. Später bemerkte die 85-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse samt Bargeld, EC-Karten und Ausweisen.

Die Diebin ist etwa 35 Jahre alt, 1,65 Meter groß und war mit einem Kopftuch und einer dunklen Steppjacke bekleidet.