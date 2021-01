Drei Nächte lang wurden die Niederlande nach Protesten gegen Corona-Maßnahmen von Krawall erschüttert. Auch Prof. Dr. Friso Wielenga, Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien in Münster, sucht nach Erklärungen.

Wann waren Sie zuletzt in den Niederlanden?

Wielenga: Zufällig noch am Montag in einer dringenden Behördenangelegenheit in Enschede. Auch da hat es Ausschreitungen gegeben, sogar das Krankenhaus wurde bedroht. Die Menschen sind entsetzt und ratlos – aber auch erleichtert, dass es inzwischen wieder etwas ruhiger geworden ist. In der Öffentlichkeit höre ich vor allem den Satz: „So sind wir doch gar nicht!“

Wann gab es zuletzt eine solche Krise im Land?