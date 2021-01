Münster-Wolbeck -

Von Peter Sauer

Vandalismus und Vermüllung, fehlende Wertschätzung von Besitz und historischen Werten – über Jahre. Gleichzeitig stockende Gespräche mit städtischen Entscheidern und der Politik: Benedikt Graf von Merveldt hat genug. Er wird den Drostenhofpark, wie am 11. Dezember angekündigt, endgültig am 31. März schließen. An Merveldts Entschluss ändern auch Leserbriefe und eine SPD-Pressemitteilung nichts.