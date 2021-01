Das Krokodil ist das Zootier des Jahres 2021

Als institutionelles Mitglied der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) freut sich der Allwetterzoo Münster über die Wahl des Zootiers des Jahres 2021: das Krokodil. „Augenscheinlich mag es so aussehen, dass wir als Allwetterzoo, der keine Krokodile oder Alligatoren hat, fehl am Platz sind“, erklärt Philipp Wagner in einer Pressemitteilung. „Doch wir haben eine ganze Reihe an Berührungspunkten mit diesen ganz besonderen Tieren.“

Krokodile teilten sich ihren Lebensraum bereits mit den Dinosauriern. Seit mehr als 200 Millionen Jahren bevölkern die perfekten Jäger nahezu unverändert unseren Planeten - bis der Mensch auftauchte. Nun stehen die Nützlinge mit dem Imageproblem kurz vor dem Untergang, weswegen die ZGAP das Krokodil zum „Zootier des Jahres 2021“ gekürt hat. Bei der diesjährigen Kampagne sollen mit den gesammelten Geldern vorrangig drei Projekte unterstützt werden, die sich um den Erhalt der Kuba-, Siam- und Philippinenkrokodile kümmern.

"Keine schwimmenden Handtaschen"

„Krokodile sind keine schwimmenden Handtaschen, sondern haben eine immens wichtige Aufgabe in ihren Ökosystemen. Es ist Zeit zu handeln, denn ohne akute Schutzmaßnahmen werden einige Krokodilarten bald gänzlich von unserem Planeten verschwinden“, sagt Dr. Sven Hammer, 1. stellvertretender Vorsitzender der ZGAP.

Zootier des Jahres Die „Zootier des Jahres“-Kampagne wurde 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, sich für gefährdete Tierarten einzusetzen, deren Bedrohung bisher nicht oder kaum im Fokus der Öffentlichkeit steht. So werden für den Titel „Zootier des Jahres“ Tierarten ausgewählt, die teils kurz vor der Ausrottung stehen, jedoch bisher keine oder nur sehr wenig Lobby haben und auch oft nicht von "großen Naturschutzorganisationen" beachtet werden. Ausgewählt wurden zuvor der Leopard, der Kakadu, die Scharnierschildkröte, der Gibbon und der Beo. ...

Die Menschen dringen bis heute immer weiter in den Lebensraum der Krokodile ein und töten sie, weil sie die Tiere als Gefahr für sich und ihre Haustiere ansehen. Ihr Fleisch und die Eier werden verzehrt. Zusätzlich dezimiert der Lebensraumverlust, etwa durch den Bau von Dämmen, sowie die zunehmende Wasserverschmutzung die Krokodilbestände. An den Rand der Ausrottung brachte die Krokodile jedoch insbesondere die wachsende Nachfrage nach ihrer Haut, weil die Modeindustrie anfing, daraus Handtaschen, Schuhe, Koffer, Gürtel und andere Waren herzustellen.

Kein Krokodil im Allwetterzoo Münster

Der Allwetterzoo ist Premiumpartner bei der Zootier des Jahres Kampagne, fördert sie also mit 5000 Euro. Im münsterischen Zoo leben aktuell jedoch keine Krokodile.