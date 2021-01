Die Humanity-Care-Stiftung und das Luftwaffenmusikkorps Münster haben in den vergangenen 16 Jahren in jedem Winterhalbjahr ein Benefizkonzert zu Gunsten von Nothilfeprojekten veranstaltet. Im vergangenen Jahr musste das 16. Konzert jedoch acht Tage vor dem geplanten Termin coronabedingt abgesagt werden.

Diese Konzertreihe hatte bereits eine eigene Tradition entwickelt und erfreute sich großer Beliebtheit. Das Theater war fast immer ausverkauft. Nun müssen die Stiftung, das Stadttheater und das Orchester den Musikfreunden mitteilen, dass das Konzert auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann.

Termin für 2022 steht

In der Hoffnung, dass Corona im kommenden Jahr überwunden ist, konnte der Präsident der Stiftung, Folker Flasse, vor wenigen Tagen immerhin den nunmehr geplanten Termin mitteilen: Das nächstes Gala-Benefizkonzert der Stiftung soll demnach am 18. März 2022, einem Freitag, um 19.30 Uhr stattfinden.

Die Stiftung ist aber in den vergangenen zwölf Monaten nicht untätig geblieben. So konnten in das Bunar-Tal in der Nähe des Berges Nanga Parbat in Pakistan sechs Trinkwasser-Reinigungsanlagen der Marke „Paul“ transportiert und aufgestellt werden, schreibt die Stiftung in einer Mitteilung. Dort waren durch eine Flutkatastrophe die Wasserversorgung zusammengebrochen und zahlreiche Häuser einschließlich aller Schulen hinweggewaschen worden, wie die Stiftung mitteilt. Weitere Geldspenden helfen den Menschen in dem Tal zusätzlich beim Wiederaufbau.

Mit einem sogenannten medizinischen Camp wurden darüber hinaus Kranke in entlegenen Gebieten in Nordwest-Pakistan versorgt. Gleichfalls führt die Stiftung ein Micro-Kreditsystem im Norden Pakistans weiter, in das besonders Frauen eingebunden werden.Durch Geldspenden konnten auch Landarbeiter und Handwerker, die ihre Anstellung Pandemie-bedingt verloren hatten, mit sogenannten „food bags“ (Lebensmittelbeutel) und Hygienebeutel unterstützt werden. Eine gleiche Hilfe wurde an Hungernde auf Mallorca gegeben.

Medizincamp, Hilfe für Landarbeiter, Microkredite

Für die Ärmsten der Armen in Griechenland hat die Stiftung wieder medizinische Geräte und Medikamente nach Athen geschickt. Weiter sind Trinkwasser-Reinigungsanlagen für Schulen in Nord-Ghana gespendet worden. Dort engagiert sich eine Kirchengemeinde aus Hiltrup.