Es ist eine dieser Geschichten, die es eigentlich nicht geben sollte. Doch in Münster passieren sie jetzt unzählige Male. Täglich. Alte Menschen verzweifeln, sind ratlos, fühlen sich allein gelassen. Enttäuscht von rhetorischen Girlanden, die von einem gelungenen Start der Terminvergabe fürs Impfen der über 80-Jährigen schwadronieren. Das mag aus dem Ministerpräsidenten-Büro in Düsseldorf vielleicht so aussehen. Wer sich in Münster umhört, sammelt andere Erfahrungen.